Superbonus, detrazione in 10 anni e controlli dei Comuni: tutte le novità

Presentati in commissione Finanze al Senato diversi emendamenti bipartisan al dl Superbonus. Nel fascicolo figurano diverse proposte, formulate da Fi, Lega, Pd, M5s, Avs e Iv, ma molte hanno una richiesta comune: estendere la detrazione del Superbonus da 4 a 10, o anche 15 anni. Coinvolgere i Comuni nei controlli ai cantieri, con in cambio un "premio" pari al 50% dei maggiori incassi. Poter usare il credito della detrazione per pagare le tasse, estendere le deroghe allo stop della cessione e dello sconto in fattura anche ad altre aree colpite da eventi sismici, o alluvionali.

Dl Superbonus

Su una cosa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è già detto favorevole: l'ipotesi di spalmare le detrazioni sul Superbonus su 10 anni, anziché i 4 attuali. E proprio in questa direzione vanno diversi emendamenti, anche bipartisan, presentati alla commissione Finanze del Senato, in cui figura anche l'ipotesi di allungare i tempi a 10 o anche a 15 anni. In particolare, alcune proposte avanzate da Fi, Lega, Iv e M5s, riguardano le detrazioni, prevedendo, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di ripartirle in «dieci quote annuali di pari importo». Opzione possibile attraverso la dichiarazione dei redditi di quest'anno.

Crediti di imposta

L'altra strada proroga uno strumento già previsto per le spese del 2022 nel dl Aiuti quater, che agiva sul fronte dei crediti di imposta: gli emendamenti prevedono la possibilità di usarlo anche per i crediti comunicati entro il «4 aprile 2024», spalmandone così l'utilizzo su dieci anni, anziché sui quattro ordinari.

Riguarda le detrazioni anche la proposta, in due emendamenti uguali di Fi e Iv, di poter trasformare l'importo della detrazione per gli interventi con i bonus edilizi in credito d'imposta: questo permetterebbe al contribuente di usare il credito per pagare non solo l'Irpef ma anche l'Iva, le ritenute, l'Imu, la cedolare secca; salvando così l'ammontare eccedente i limiti dell'imposta (Irpef o Ires) con cui la detrazione è oggi ammessa in dichiarazione.

Stop della cessione e sconto in fattura

Ma le richieste dei partiti si concentrano anche sull'estensione delle deroghe allo stop della cessione e dello sconto in fattura, che il decreto limita alle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e 24 agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Una proposta bipartisan chiede di estendere (ma con un tetto alla deroga di 100 milioni per il 2024) la deroga anche alle aree - per cui sia stato dichiarato lo stato d'emergenza - colpite dagli eventi sismici verificatisi dal primo aprile 2009 e dagli alluvioni del 2022 nelle Marche. Ma le richieste di deroga sono molte e interessano diversi territori colpiti da eventi sismici o alluvionali, dall'Emilia Romagna a Ischia, dal Molise a Calabria e Basilicata, dai Campi Flegrei all'area etnea.

Coinvolgimento dei comuni

É firmata dalla Lega, ma nasce da un'idea della commissione, infine, la proposta di coinvolgere i Comuni nei controlli ai cantieri del Superbonus. L'emendamento, del presidente della Finanze Massimo Garavaglia, ha l'obiettivo di «potenziare» il contrasto alle frodi e prevede per i Comuni un incentivo pari al 50% delle somme e sanzioni eventualmente incassate. In attesa della scrematura dei 355 emendamenti depositati in commissione, l'esame riprenderà martedì 30 aprile: si partirà dall'emendamento del governo che proroga di 2 mesi (dal 30 aprile al 30 giugno) il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relativi alla Tari. Insieme al subemendamento del Pd che - spiega la senatrice Cristina Tajani, che lo firma - punta a «far salve le delibere già adottate tra maggio 2024 e la data di entrata in vigore del decreto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 19:03

