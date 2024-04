Nuova social card, 460 euro per gli acquisti: a chi è destinata, come richiederla e il meccanismo della graduatoria

Spesa e benzina a prezzi record? Come nel 2023, arriva la social card «Dedicata a te», per la spesa e la benzina. Il Governo impiegherà oltre 600 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio per finanziare il provvedimento. Da sottolineare che le persone coinvolte non dovranno fare domanda e verranno automaticamente contattate dall’Inps e dal proprio comune.



Ma attenzione: esistono comunque parametri e graduatorie per individuare le 1,4 milioni di persone che avranno diritto alla nuova social card. Il beneficio in totale sarà di 460 euro a persona, questa volta emesso in una sola soluzione e non in due fasi come lo scorso anno. Possibile anche un limite di due mesi per la prima spesa, pena l’annullamento del sussidio.