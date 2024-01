«Uso un foglio Excel e il mio bilancio familiare ora non è più problema: basta fare così»

In tempi di crisi economica, far quadrare il bilancio familiare a fine mese è sempre un problema. Tra spese programmate, spese impreviste, bollette e figli, in molte famiglie non si sa mai se sono sufficienti i soldi degli stipendi per far fronte a tutti gli impegni. Un utente su Reddit ha però deciso di condividere un sistema che pare davvero facile da utilizzare e molto chiaro. Ecco in cosa consiste.