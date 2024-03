Ludovica Valli incinta del terzo figlio, allenamento in gravidanza: «Volere è potere»

di Cristina Siciliano

Che la gravidanza sia un momento particolare per ogni donna, ricco di emozioni e di cambiamenti sia fisici che mentali è assodato. Ma c'è chi agisce con grinta e determinazione. In che modo? Allenandosi proprio durante la gravidanza. Viene sfatato così la credenza che vede la gravidanza limitante per le attività fisiche. E lo dimostra Ludovica Valli, già mamma di Anastasia e Otto, entrambi nati dall'amore con Gianmaria Di Gregorio, che oggi nonostante sia incinta del terzo figlio, continua ad allenarsi. La sorella di Beatrice Valli ha infatti condiviso un video nelle sue Instagram stories che riprende il suo allenamento in gravidanza.

L'allenamento

Ludovica Valli si defisce da sempre un'appassionata di fitness, tant'è che non ha mai interrotto l'allenamento neppure durante la sue due gravidanze precedenti. Infatti oggi l'influencer nel corso della gestazione continua ad allenarsi, in sicurezza, sotto la supervisione del suo personal trainer che la segue modificando il suo workout durante le varie fasi della dolce attesa e dietro parere medico. «Sono tre anni che sono incinta praticamente - ha scritto Ludovica Valli a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories -.

La coppia

Ludovica Valli e il suo compagno, Gianmaria sono legati dal 2019: un amore forte che ha cambiato la vita dell'influencer, che si è fatta conoscere con la sua partecipazione a Uomini e donne e Temptation Island. La coppia ha due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, arrivato nel 2023.

