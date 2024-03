Ludovica Valli e i bambini a tavola con cellulare e tablet, lo sfogo social: «Fare i genitori non è semplice»

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, è volata a Dubai insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e ai due figli Anastasia e Otto Edoardo. L'ex tronista è molto attiva sui social e condivide con i suoi follower numerosi aspetti della propria vita sia professionale che personale. E, nelle ultime ore, Ludovica Valli ha parlato di un tema particolarmente spinoso, ossia l'utilizzo dei dispositivi come smartphone e tablet, ai bambini.

Lo sfogo di Ludovica Valli

«Qui in hotel sto notando che tutti i bambini hanno un tablet o un telefono davanti quando mangiano - ha sottolineato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -. Mi dispiace ma non condivido assolutamente questa cosa in quel momento. Sono pro ai cartoni (se costruttivo ancora meglio) ma solo in determinati momenti.

L'ex tronista ha aggiunto: «Questa è una mia riflessione, mi piace condividerle con voi. Io sono così, mentre si mangia no, sono contraria. Infatti Anastasia non me lo chiede neanche più perché già lo sa».

L'influencer ha anche raccontato ai suoi follower come riesce a gestire il viaggio in aereo con due bambini. «Abbiamo giochi, colori - ha sottolineato Ludovica Valli -. Ci inventiamo di tutto. Un consiglio: viaggiate quando i bambini devono dormire. Il volo per Dubai diretto da Milano generalmente è di sera».

