Ludovica Valli criticata da un hater perché assente al compleanno di Beatrice. Lei risponde così

Ludovica Valli assente al compleanno della sorella Beatrice che ha festeggiato ieri 14 gennaio, in un'osteria milanese i suoi 29 anni. Tuttavia, nelle ultime ore, Ludovica ha risposto ad un hater che l'ha accusata di non essere presente nella vita della sorella maggiore. «Hai girato mezza Italia in venti giorni ma trovarti con le tue sorelle o madre e nonna è troppo complicato. Sei di una falsità enorme», ha scritto un hater a corredo di un post Instagram di Ludovica. Ma andiamo a vedere come ha risposto nel dettaglio l'influencer.

Ludovica Valli risponde agli hater

«Mia madre la vedo ogni settimana, mia nonna ogni volta che rientriamo a Reggio Emilia - ha scritto Ludovica Valli -.

L'influencer ha aggiunto: «Io non vivo di apparenza. Non l'ho mai fatto. A me non me ne frega proprio nulla. Se vivessi di apparenza ero lì in prima fila forse. Per gli auguri a mia sorella o festeggiarla esiste anche altro. Squallido che "vivete" di queste cose. Giusto, continuate a vivere nel mondo delle favole. Per fortuna la maggior parte delle persone che mi seguono sanno chi e come sono. Tu vieni qui a scrivermi con un profilo fake, pensa un po'».

