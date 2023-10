Mare Fuori 4, Ivan Silvestrini rivela: «Ci saranno ritorni che nessuno si aspetta». Bufera social: che succede tra Rosa e Carmine?

di Redazione Web

Le riprese di Mare Fuori 4 sono ormai terminate e il debutto si avvicina. L'uscita della serie televisiva su Rai 2 e su RaiPlay è prevista all'inizio del 2023 ma i primi due episodi della nuova stagione sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 e il cast è stato accolto da un pubblico in visibilio. Tuttavia qualcuno durante la presentazione ha ripreso alcune scene e le ha pubblicate sui vari profili TikTok e quindi già si sa cosa succederà tra Carmine e Rosa ed Edoardo e Teresa. «Non è giusto bisognava vietare di filmare durante la presentazione», hanno scritto alcuni utenti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Durante la presentazione di Mare Fuori 4, Ivan Silvestrini ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SuperGuidaTv. «Ho preso in mano questo progetto come se fosse un lungo film ed è un'emozione poter assistere con il pubblico in sala alla proiezione dei primi episodi della stagione - ha sottolineato Ivan Silvestrini -.

Spoiler Mare Fuori 4

Dai video che stanno girando su TikTok è possibile notare Rosa e Carmine innamorati e felici. Rosa avrebbe fatto partire il colpo di pistola per salvare Carmine, colpendo don Salvatore ma senza ucciderlo. Edoardo Conte è vivo. Una trasfusione di sangue gli ha salvato la vita. Accanto a lui ci sono il figlio e la moglie Carmela (Giovanna Sannino). A salvare la vita ad Edoardo è stata Teresa (Ludovica Coscione), l’amore della sua vita. Carmela lo sa ma non glielo dice: ha paura che possa ritornare da lei.

