Nino Frassica, la figlia Valentina in lacrime per il gatto scomparso: «Qualcuno l'ha preso, mio papà scortato via dalla polizia»

di Redazione Web

Nino Frassica continua a conservare la speranza di ritrovare il suo Hiro. Il suo gatto di razza sacro di Birmania si è smarrito a Spoleto, in Umbria, durante le riprese di Don Matteo 14. Qualche settimana fa l'attore e comico aveva pubblicato sui social un annuncio in cui prometteva una ricompensa di 5mila euro a chi fosse riuscito a trovarlo. Dopo qualche giorno, secondo alcuni suggerimenti delle unità cinofile Nino Frassica ha deciso di ritorare la scommessa per evitare confusione. Tuttavia, nelle ultime ore è stata Valentina Lubrano, 23enne figlia di Barbara Exignotis ha fatto appello sul profilo Instagram di Nino Frassica: «La nostra richiesta è quella di ridarci Hiro per la nostra felicità». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Nino Frassica e la moglie disperati per il gatto: «Dopo 15 giorni di Hiro non c’è traccia. La nostra paura...»

Nino Frassica e il gatto scomparso: «Hiro ancora non è stato trovato». Una fan: lo devi cercare tu. Lui risponde così

«Salve a tutti, mi chiamo Valentina Vincenza Lubrano ho 23 anni e sono la figlia di Barbara Exignotis nota a tutti come la moglie di Nino Frassica.

La figlia di Barbara Exignotis ha aggiunto: «Dopo siamo tornati con un escamotage, dicendo di aver perso un foulard, ma niente. Una terza volta mio padre Nino ha chiamato il marito della coppia per chiedere di vedere la cantina dove non eravamo mai stati. Quando abbiamo suonato il campanello, nessuno ci ha risposto. Alla fine ce l'ha fatta vedere e lì abbiamo trovato altri peli bianchi di Hiro. Ma ha continuato a negarlo e ci ha fatto scortare via dalla polizia. Le forze dell'ordine senza prove tangibili purtroppo non possono fare nulla ma io ci tengo a ringraziarle».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA