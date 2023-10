Nino Frassica e il gatto scomparso. L’attore ritira la ricompensa: «Non è stato rubato da nessuno perché…»

di Redazione Web

Momenti di tristezza e sconforto per Nino Frassica. Hiro, l'amatissimo gatto del comico, un Sacro di Birmania, dal pelo bianco e folto, nasino e coda più scuri, è scomparso. Inizialmente, Nino Frassica aveva promesso una ricompensa di 5mila euro a chiunque lo avesse ritrovato. Tuttavia, nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Il comico ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con a corredo una didascalia in cui spiega di aver ritirato la ricompensa. Il motivo? L'esorbitante clamore. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ringraziamo comunque tutte le persone che si sono adoperate per portarci Hiro a casa, ma in questo momento è necessaria un po' di tranquillità - ha scritto Nino Frassica su Instagram -.

Il comico ha aggiunto: «La taglia per il momento è sospesa in modo che si calmino le acque. Continuate comunque a segnalare se doveste vederlo. Non ce l'ha rubato nessuno visto che il cane molecolare ci ha condotto verso dei posti isolati.»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 14:36

