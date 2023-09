Nino Frassica, per la moglie il gatto è scomparso per colpa della vicina: «Lo ha buttato in mezzo alla strada. Le auguro...»

di Redazione web

Nino Frassica ha smarrito il suo gatto Hiro, ormai quattro giorni fa. L'attore ha dato l'annuncio sui social attivando i fan nelle ricerche nel comune di Spoleto. La moglie dell'attore, la ex attrice a luci rosse Barbara Exignotis, si è sfogata sui social rivelando dei dettagli su quanto è accaduto.

«Sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso», è l'aggiormaneto in merito alle ricerche. Poi l'accusa alla vicina. Scopriamo insieme cosa ha detto la 48enne milanese.

«Colpa della vicina»

«Ormai sono passati 4 giorni e grazie a Bull il cane molecolare dei nasi volanti sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso. Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro».

Le parole della moglie di Nino Frassica

«A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni - ha scritto sui social la moglie di Nino Frassica -.

