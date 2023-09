Nino Frassica (preoccupato per il suo gatto Hiro) avvisa: «Smettetela con gli scherzi telefonici»

di Redazione web

Nino Frassica sta passando ore di apprensione perché il suo amato gattino Hiro è sparito da ieri e non è ancora stato ritrovato. L'attore e comico ha lanciato più appelli sui propri profili social, specialmente su Instagram dove ha condiviso tantissimi scatti del suo amato amico a quattro zampe. Allo stesso tempo, però, Nino ha anche chiesto di non chiamare più al numero di telefono condiviso, se non c'è un motivo serio e, soprattutto, di non fare più scherzi telefonici.

Il post Instagram di Nino Frassica

Nino Frassica ha postato un avviso in cui fa sapere ai suoi follower che il suo amato gatto è sparito. Ha, quindi, condiviso alcune foto di Hiro in diverse pose e, poi, ha detto che sarebbe stato avvistato a Spoleto. Nell'ultimo post condiviso, l'attore scrive: «Il gatto come già detto in precedenza è castrato e si è perso a Spoleto. Sappiamo già cosa fare. Non sappiamo dov'è, per questo stiamo chiedendo aiuto. L'ultimo avvistamento è stato al giro della Rocca a Spoleto. Se doveste avvistarlo e averlo davanti a voi chiamate immediatamente il numero dato. Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici». Nino Frassica spera di trovare al più presto il suo Hiro che magari non è abituato a stare fuori casa per così tanto tempo.

I commenti dei fan

I post di Nino Frassica continuano a riscuotere un certo successo tra i fan che possono capire la preoccupazione dell'attore.

