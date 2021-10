Don Matteo e l'addio di Terence Hill. Nino Frassica lancia l'indiscrezione: «Attenzione, è un arrivederci»

«Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci». Come un fulmine a ciel sereno Nino Frassica lancia l'indiscrezione su Don Matteo in diretta su Rai Tre, a pochi minuti dalla mezzanotte, nel salotto di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio.

Leggi anche - Charlene di Monaco, la prima foto della principessa dopo il collasso. La didascalia è mistica: «Dio vi benedica» IL POST

Con la 13^ stagione, in arrivo nei primi mesi del 2022 e attualmente in fase di produzione, il volto storico della serie Terence Hill lascerà il suo personaggio a Raoul Bova. Dopo ben 13 anni, Spoleto dovrà dire addio al prete detective a cui i telespettatori hanno imparato ad affezionarsi. La notizia dell’abbandono di Terence Hill circola ormai da diverso tempo, confermata anche dal regista Luca Bernabei e da tutta la produzione. Nei giorni scorsi si sono svolte le ultime riprese ufficiali con Terence Hill, che ha fra l’altro salutato il suo personaggio anche con un nostalgico post sui social.

Nonostante Nino Frassica sia noto per le sue battute sarcastiche ed esilaranti, che di norma tendono a smorzare i toni forse un po’ troppo impostati di Fazio, stavolta è sembrato più serio che mai. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA