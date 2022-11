Cane e gatto, la tenera amicizia: Yukiko è morta ad agosto, Monday ogni giorno veglia sulla sua tomba

di Redazione web

Amici inseparabili, un cane e un gatto. Yukiko e Monday sono la prova che anche gli animali possono volersi bene e provare affetto. Yukiko, dopo dieci anni insieme alla sua padrona, Simona Iacob se n'è andata via. Un arresto cardiaco, mentre prendeva le ultime carezza guardando l'alba in Val di Fassa. «Ho sentito la sua testolina che si adagiava sul mio braccio. Se n’è andata così» racconta Simona a Il Gazzettino. Monday era inseparabile dal suo amico cane, vivevano in due case differenti, separati da una siepe, ma quando non dormivano stavano sempre insieme.

Sulla tomba

Ad agosto, quando la cagnolina è morta, Monday ha continuato a cercarla, ed ora passa le giornate sulla tomba dell'amica Yukiko, sotto un albero di acero, il suo posto preferito dove dormire d'estate, e ripararsi d'inverno. E la notte Monday va a dormire nella casa della sua amica cagnolina, proprio di fianco alla sua. «Si avvicina alla porta di casa solo per mangiare, ma poi corre subito da lei», dice la padrona della cagnolina, preoccupata che il freddo dell'inverno possa farla ammalare. «Sono passati tre mesi e pensavo che questo legame si affievolisse, ma così non è. È incredibile, toccante... difficile definirlo».

Fiera del suo cane

Yukiko era uno spitz giapponese, amorevole e affettuoso, che viveva insieme a Simona da quando era molto piccola, per cui nei dieci anni di vita comune, si è creato un legame molto stretto, indissolubile anche con il passare del tempo. Ed oggi che è anche il suo compleanno, l'infermiera di Pordenone, mentre pensa alla bella storia di amicizia tra un cane ed un gatto, è fiera nel sapere che altri amanti degli animali conosceranno l'amicizia tenera di Yukiko e Monday.

