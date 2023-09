Gabriel Garko salva un cane abbandonato in autostrada: «Era rimasto da solo in autogrill»

di Redazione web

L'attore Gabriel Garko ha salvato un cane in autostrada. Il dolce amico a quattro zampe era abbandonato in una piazzuola di sosta vicino all'autogrill di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, nel Lazio. A raccontare l'accaduto, lo stesso Gabriel Garko che ha condiviso le immagini del cagnolino sui propri canali social.

Gabriel Garko e il cane

In un video, con il cagnolino, l'attore ha immortalato il momento lo scorso 19 settembre. Poi la visita dal veterinario. «Questa mattina in viaggio sull’autostrada A1 - ha scritto Gabriel Garko su Instagram - ho trovato questo cucciolo in autogrill, all’altezza di Magliano sabina. Dopo aver chiesto a tutti i presenti, abbiamo capito che era solo… Non ha microchip, spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito».

