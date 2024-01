Beatrice Valli, alla super festa per i 29 anni manca la sorella Ludovica: cosa è successo?

di Alessia Di Fiore

L'ex corteggiatrice di uomini e donne, Beatrice Valli, ha compiuto 29 anni e per l'occasione ha riunito numerosi amici e parenti per festeggiare con lei. Ha festeggiato a Milano, in un ristorante molto chic e per l'evento ha optato per un lungo abito rosso avvolgente a maniche lunghe, al suo fianco il marito Marco Fantini.

Al party sono stati invitati numerosi volti noti, tra cui Giulia Salemi, Maria Vittoria Paolillo e Pierpaolo Petrelli, amici stretti dell'influencer.

Presente anche sua sorella Eleonora, ma manca all'appello l'altra sorella, Ludovica Valli.

«It's my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani.

Il rapporto tra le sorelle Valli

Nonostante in una recente intervista Beatrice abbia ammesso di essere molto più legata ad Eleonora, aveva però anche chiarito che con Ludovica non era in atto alcuna lite, le due semplicemente non si trovano dal punto di vista caratteriale.

Ma allora come mai Ludovica non ha partecipato alla grande festa?

