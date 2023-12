Ludovica Valli: «Il nostro primo Natale in quattro, ho staccato il telefono». Ecco cosa ha fatto

di Cristina Siciliano

Un Natale particolarmente felice per Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne. L'influencer ha pubblicato nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram, un grazioso e amorevole quadretto familiare composto a Natale, festività celebrata nel segno della famiglia. Per Ludovica è un periodo magico: innamoratissima di Gianmaria, è mamma di due bambini molto piccoli: Anastasia che ha compiuto due anni nel mese di marzo e Otto Edoardo che è, invece, nato lo scorso 9 febbraio. «Il nostro primo Natale insieme». Sono queste le parole che l'ex tronista di Uomini e donne ha scritto a corredo del post Instagram con una foto che mostra la famiglia felice e sorridente vestiti tutti coordinati con il colore rosso.

Ludovica Valli su Instagram

«Mi sono goduta a pieno questo meraviglioso giorno con tutta la mia famiglia - ha scritto Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram pubblicato da Ludovica Valli. «Siete stupendi, davvero», ha scritto una fan. «Quanto è dolce Anastasia con il fratellino. Meravigliosi».

