Giusy Ferreri e la frase inoppotuna sul palco del Primo Maggio: «Ca**o, tutto questo lavoro per niente» Ecco cosa è successo

di Cecilia Legardi

Durante il concerto del Primo Maggio a Roma il microfono di Giusy Ferreri è rimasto acceso ed è risuonata una frase poco piacevole per i fan presenti e gli organizzatori dello show. La cantautrice non ha tenuto a freno le parolacce...

Giusy Ferreri al concerto: «lavorare per niente»

Nella giornata di ieri 1 maggio, al Circo Massimo di Roma, sì è tenuto il grande concerto a partire dalle ore 15:15, in onda su Rai 3. La prima a salire sul palco è stata l'amata Giusy Ferreri, ma il maltempo ha compromesso tutto lo spettacolo. La cantautrice ha tentato comunque di esibirsi malgrado l'acquazzone, accanto alla nuova band che la accompagna, i Bloom. Ci sono stati, però, molti problemi tecnici che hanno impedito la continuazione dello show e i cantanti sono rimasti amareggiati dalla faccenda. Giusy, in particolare, desiderava fare un gran debutto con il nuovo progetto che prevede l'accompagnamento della band, quindi si fa sentire indignata quando capisce che non sarà possibile cantare. E, col microfono inaspettatamente acceso, dice: «Ca**o, un sacco di lavoro per niente». Un video su X la riprende nel momento cruciale.

Cosa è successo

Giusy ha spiegato che le pedaliere non stavano funzionando e che per questo, durante il concerto, non si sarebbe potuto riprodurre la parte orghestrale della canzone È la verità. La cantante ci teneva tantissimo a presentare il brano nella sua totalità, proprio come è stato inciso sul disco, con il giusto accompagnamento per il quale aveva lavorato molto. L'esibizione non è stata come la aveva immaginata ma spera di poter ripresentare È la verità quando i temporali che stanno colpendo tutta Italia cesseranno. Dopo l'iniziale indignazione, Giusy Ferreri ci ha scherzato su e ha interpretato il brano in una versione da lei stessa definita «più grezza e rock ‘n’ roll». L’artista ha dichiarato di esserne comunque molto orgogliosa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 18:32

