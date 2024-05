di Redazione web

Morto per una misteriosa febbre emorragica: il virus che allarma gli esperti. Un uomo di età avanzata ricoverato per febbre emorragica provocata dal virus Crimea-Congo, a causa di una puntura di una zecca, è morto in un ospedale di Salamanca, in Castilla y Leon. Il decesso avvenuto ieri è stato confermato oggi da fonti dell'assessorato alla Sanità riprese dai media iberici, fra i quali Tve.

Chi era il paziente morto

Il paziente era ricoverato dal 27 aprile scorso nell'ospedale di Salamanca, in una situazione stabile nel quadro di gravità, in totale isolamento dopo che era scattato il protocollo di prevenzione previsto in questi casi. La diagnosi di febbre emorragica per il virus Crimea-Congo è stata confermata dal Centro nazionale di Microbiologia dell'Istituto di Salute Carlo III di Madrid, di riferimento per le malattie infettive.

