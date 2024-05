Incidente sul lavoro: operaio finisce nell'impastatrice del cemento e muore, era vicino alla pensione

di Redazione web

Incidente sul lavoro, oggi pomeriggio, a Cancello e Arnone, nel Casertano. L'infortunio è avvenuto in un cantiere per la fibra ottica: vittima il sessantaduenne Raffaele Boemio, originario di Afragola e dipendente della ditta Dap di Nola.

Beatrice Belcuore, carabiniera suicida in caserma. Il collega: «Ore in piedi, niente sonno: privazioni e umiliazioni senza senso»

Per cause in corso di accertamento, l'uomo è finito in una impastatrice del cemento. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Indagano i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, Boemio era prossima alla pensione, traguardo che avrebbe raggiunto solo tra qualche mese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA