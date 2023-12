Michele Hunziker sulla neve con le figlie: «Che abbia inizio la vacanza»

di Cristina Siciliano

Dopo il Natale trascorso in famiglia, Michelle Hunziker e le figlie Sole (9 anni) e Celeste (7 anni) sono partite per il loro luogo del cuore per trascorrere alcuni giorni insieme sulla neve. Sono le sue Instagram stories a rivelare i piani per le prossime feste di Michelle Hunziker e le sue piccole di casa che che hanno deciso di trascorrere alcuni giorni all'insegna del relax e dell'amore. «Che abbia inizio la vacanza». Sono queste le parole che Michelle ha scritto a corredo dello scatto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Michelle Hunziker su Instagram

Michelle Hunziker ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che mostra una delle sue due figlie di spalle e da sfondo c'è un paesaggio mozzafiato: splendide montagne innevate e un tramonto bellissimo. Non si conosce con precisione il luogo dove Michelle Hunziker e le sue splendide figlie trascorreranno qualche giorno di relax.

Chi è Alessaandro Carollo

Alessandro Carollo il suo nuovo compagno di Michelle Hunziker è un osteopata romano di clienti famose come Paola Barale, Belén e Elisabetta Canalis. I due si nascondono più. Anzi, a quanto pare, vogliono condividere il loro sentimento con amici e follower su Instagram. E lui non perde mai occasione per ribadirle tutto il suo amore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 17:46

