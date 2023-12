Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare e Goffredo Cerza: «Primo Natale insieme»

di Cristina Siciliano

Primo Natale da mamma. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che sta il suo primo Natale da mamma al mare insieme al compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare, nato lo scorso 30 marzo, nella Clinica Sant'Anna di Sorengo (in Svizzera). Da quando la figlia di Michelle Hunziker e Eros è diventata mamma del piccolo Cesare per lei sono cambiate prospettive e priorità. Emozioni che si vivono giorno per giorno, attimo dopo attimo accanto al proprio bambino. Tra queste, anche il primo Natale in famiglia.

Aurora Ramazzotti primo Natale da mamma

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un post con una tenera foto sul suo profilo Instagram. «Primo Natale insieme», con l'aggiunta di un cuore.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha conosciuto il papà di suo figlio a Londra: è stata l’amica comune Sara Daniele a presentare l’uno all’altra, nel 2017. Il compagno di Aurora, grande appassionato di fitness, ha anche fondato una pagina social e web, «kingcerzfitness», in cui realizza programmi di allenamento personalizzato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 20:23

