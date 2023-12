Aurora Ramazzotti e la somiglianza con Maria Esposito, l'influencer su Threads: «Devo chiederglielo»

di Cristina Siciliano

Threads mania. Dopo il lancio in USA, la piattaforma di microblogging, ha dato il via alle iscrizioni il 14 dicembre a tutti gli utenti europei. E nelle ultime ore, ormai molti utenti social sembrano ormai essere già dipendenti da Threads. Lo sa bene anche Aurora Ramazzotti che si sta divertendo a pubblicare post simpatici sulla nuova piattaforma di microblogging. «Se non ti seguo non offenderti - ha scritto Aurora Ramazzotti. Quando mi sono iscritta ho schiacciato "non seguire chi segui su Instagram" perché comunque si impara dai propri errori».

Le parole di Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ha pubblicato un altro post sul suo profilo Threads dove spiega ai suoi follower che molte persone continuano a sottolinearle la netta somiglianza con Rosa Ricci nella serie televisiva di Mare Fuori. «Sto aspettando Maria Esposito che si unisca a Threads solo per chiederle se le dicono che assomiglia a me così quanto a me dicono che assomiglio a Rosa Ricci».

Un altro post di Aurora Ramazzotti su Threads non è passato inosservato ai suoi follower.

