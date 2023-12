Aurora Ramazzotti compie 27 anni. Il post Instagram di papà Eros: «Tanti auguri amore mio. Sei splendida»

di Cristina Siciliano

Aurora Ramazzotti compie oggi 5 dicembre, 27 anni. Per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si tratta di un compleanno speciale: è il primo da mamma. Naturalmente sui social non sono mancati gli auguri da parte della conduttrice che ha pubblicato alcune foto di Aurora fino a quando era una ragazzina in spiaggia, e i suoi auguri: «Il tuo primo compleanno da mamma - ha scritto Michelle a corredo del post Instagram -. Ti amo». Ma anche papà Eros Ramazzotti ha voluto lasciare un messaggio speciale per la sua piccola, ormai grande donna e mamma, Aurora. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il messaggio di Eros Ramazzotti

Un rapporto speciale quello di Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.«Amore mio, questo è il tuo primo compleanno da mamma ma anche il mio primo da nonno - ha scritto Eros Ramazzotti a corredo del post Instagram -.

Aurora Ramazzotti, compleanno da mamma

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del Cesare, nato dall'amore con Goffredo Cerza, il 30 marzo scorso. La giornata di Aurora è iniziata in famiglia, con con un vassoio di paste e le candeline. «Cesare ha assaggiato un pezzo di croissant», ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 16:32

