Aurora Ramazzotti in palestra con Cesare. La domanda al personal trainer: «Sei un tato?». Lui risponde così

di Cristina Siciliano

Aurora Ramazzotti continua a pubblicare spesso sul suo profilo Instagram foto e video dei suoi allenamenti in palestra. Lo ha fatto anche nelle ultime ore: durante l'allenamento di questa mattina, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in compagnia del piccolo Cesare e del suo personal trainer, ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories lasciando una didascalia ironica ai suoi numerosi follower. Nel filmato in questione, Aurora Ramazzotti ha ripreso Paolo Zotta, il suo personal trainer, mentre tiene in braccio il piccolo Cesare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Paolo... ma non ho capito, tu sei un personal trainer o un tato? Ragazzi è incredibile. Sta dormendo». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha pronunciato nel video che ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories. La risposta del personal trainer della figlia di Michelle Hunziker e Eros non è stata scontata. Mentre tiene in braccio il piccolo Cesare, Paolo Zotta ha inffatti risposto ironicamente: «Io sono un personal baby trainer sitter».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 14:15

