Aurora Ramazzotti mamma sull'orlo dell'esaurimento nervoso: «Se ripenso alla me di cinque mesi fa». Ma non è come sembra

La nuova vita da mamma di Aurora Ramazzotti, dopo la nascita di Cesare, venuto al mondo lo scorso 30 marzo, è un libro da raccontare. Cinque mesi dopo, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti continua a documentare la routine da neo genitori insieme al suo compagno Goffredo Cerza. Molti dettagli della loro vita precedente sono cambiati, ma con la sua ironia, Aurora Ramazzotti riesce a restituire sempre un racconto trasparente di cosa significa diventare genitori oggi.

Aurora Ramazzotti ha utilizzato Instagram come cassa di risonanza per la sua ironia. «Ripenso alla me di cinque mesi fa che diceva "non voglio finire a rinco***nirmi con le canzoni per bambini" mentre io intono Soy Una Serpiente sull'orlo di un esaurimento nervoso». Sono queste le parole che la figlia di Michelle Hunziker ha scritto a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Tuttavia, nel ruolo di neo genitori, Aurora e Goffredo Cerza sembrano cavarsela benissimo: sul volto di entrambi si legge una luminosità speciale, come se la nascita del piccolo Cesare fosse il coronamento di un sogno.

