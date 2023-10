Aurora Ramazzotti, la valigia non si chiude e il viaggio a New York rischia di partire con il piede sbagliato: «Forse ho esagerato»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha raccontato di aver organizzato un viaggio a New York. Tuttavia, la figlia di Michelle Hunziker più volte a sottolineato che da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, frutto dell'amore con Goffredo Cerza, per lei sono cambiate prospettive e priorità. Ed infatti nelle ultime ore non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi fan di sentire un forte «senso di incompletezza e di colpa» per la partenza. Ma il viaggio è organizzato e i preparativi prendono forma. E quindi andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti, quel segno riscoperto al ristorante: «In un angolo c’è la mia firma fatta da bambina»

Aurora Ramazzotti e l'espressione inconfondibile: «Ecco lo sticker che più mi rappresenta»

Aurora Ramazzotti nelle ultime ore ha condiviso un video dove si mostra seduta sulla valigia strapiena di vestiti tant'è che lei stessa non riesce a chiudere il bagaglio.

Poco dopo Aurora Ramazzotti ha pubblicato un altro video nelle sue Instagram stories: «Sono troppo vecchia per cadere nel trend di Tiktok dove si fanno le lentiggini con l'hennè? Si. Lo faccio comunque? Sì».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA