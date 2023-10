Aurora Ramazzotti, fan scatenata di Angelina Mango: «Ma quanto è brava». E posta la sua canzone nelle stories

di Redazione Web

Il cognome è uno di quelli importanti per il panorama musicale italiano, ma Angelina Mango lo porta con leggerezza, scegliendo di proseguire sulle orme del suo papà e della sua mamma e dedicandosi completamente alla musica. Dopo la sua partecipazione ad Amici non ha fatto altro che collezionare successi dalla hit per eccellenza di quest'estate, "Ci pensiamo domani" all'ultimo singolo "Che t'o dico a fa'". Moltissimi fan non fanno altro che condividere l'ultimo singolo di Angelina sui social utilizzandolo anche come brano nei video Tiktok. E proprio nelle ultime ore, è stata proprio Aurora Ramazzotti a farlo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ma quanto è brava Angelina Mango?».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 18:55

