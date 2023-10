Aurora Ramazzotti, posa sexy sul divano: «Pausa massaggio». Poi mostra gli abiti 'sottovuoto' dentro il letto

di Redazione Web

Siamo in una stanza con delle luci molto forti e un divano in bella vita. Emozioni, stati d’animo, umore. Tutto passa di lì quando si deve portare a termine uno shooting. E lo sa bene Aurora Ramazzotti che nelle ultime ore ha pubblicato un video mentre si prepara per un servizio fotografico. Abito rosso e pose sexy sul divano bianco. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha scelto di dedicare e trovare un po' di tempo a sé. Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, frutto dell'amore con Goffredo Cerza, per lei sono cambiate prospettive e priorità. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Pausa massaggio». Sono queste le parole che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha scritto a corredo del secondo video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Aurora Ramazzotti si mostra sorridente mentre le massaggiano la testa e le gambe.



Poco dopo la neo mamma ha anche aggiunto un'altra foto nelle sue Instagram stories rivelando un piccolo dettaglio ai suoi fan. «Se non avessi il contenitore non saprei come vivere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 18:07

