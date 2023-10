Aurora Ramazzotti, i teneri auguri ai nonni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: «Ora posso dirlo...»

di Redazione Web

L'Italia è sempre più un Paese fondato sui nonni. Perché i nonni sono un patrimonio dell’umanità. A qualsiasi latitudine e longitudine siano. Vicini e lontani. Presenti e non più tale. E lo sa bene Aurora Ramazzotti, che per questo 2 ottobre festa dei nonni, attraverso le sue Instagram stories, ha voluto fare gli auguri ai nonni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. E non solo. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

È passato un anno da quando Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno organizzato il baby shower per scoprire il sesso del loro figlioletto Cesare. Oggi il piccolo è circondato da tanto amore ed affetto soprattutto da parte dei nonni. E a tale proposito, la figlia di Eros e Michelle ha voluto ricordare questo momento nelle sue Instagram stories. «Un anno fa oggi succedeva questo. Ora posso dire auguri nonni». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo della foto pubblicata nelle sue Instagram stories in occasione della festa dei nonni.

Poi, subito dopo la figlia di Michelle ed Eros ha pubblicato una seconda foto: «Auguri anche ai nonni Francesca Romana Malato e Fabio Cerza».

