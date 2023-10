Festa dei nonni, Fontana premia una coppia di sposi: Vera e Pietro stanno insieme da 50 anni

Per la festa dei nonni è stato consegnato un premio speciale a Vera Di Sabatino e Pietro Di Stefano, coppia di nonni sposata da 50 anni. «I nonni sono i custodi della nostra tradizione, i nostri angeli custodi. Spetta anche alle istituzioni ringraziarli, valorizzarli e ricordare come nel nostro Paese ci siano tante persone che si impegnano e che aiutano il prossimo».

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a margine della cerimonia di premiazione, oggi a Palazzo Montecitorio, di «due nonni esemplari - ha sottolineato Fontana -, che si sono particolarmente distinti nella trasmissione dei valori della carità e della solidarietà ai propri nipoti con esempi di vita concreti».

Chi sono i nonni dal cuore d'oro

Sposati da quasi 50 anni, vivono a Basciano, piccolo paese della provincia di Teramo. Già nel terremoto dell'Irpinia nel 1980, con il primogenito Massimiliano, donarono automezzi abitativi.

Un aiuto per le vittime della guerra

Lo stesso hanno fatto con l'inizio dello scoppio della guerra in Ucraina. Grazie a loro, ai figli e ai nipoti, è stato possibile per don Riccardo Patalano, parroco di Montegallo in Provincia di Ascoli Piceno, Comune che si trova al centro del cratere del sisma del 2016, noleggiare a loro spese un pulmino, caricarlo di beni di prima necessità, donati anche dai cittadini di Montegallo, e raggiungere Leopoli, dove ha salvato tre bambini e due mamme, di cui una vedova, in fuga dall'est dell'Ucraina. Mamme che ora sono al sicuro in Italia coi loro bimbi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 19:28

