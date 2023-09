Nipote porta la nonna al cinema per la prima volta dopo 10 anni, la sua reazione è emozionante: «Sono tornata bambina»

di Redazione web

I nonni sono una figura fondamentale nella crescita di tutti quei bambini che hanno la fortuna di averli accanto durante l'infanzia, ma anche una volta diventati adulti la loro presenza - quando c'è - si rivela essere una fonte inesauribile d'amore e il passare degli anni non deve essere di impedimento al vivere insieme belle esperienze che un giorno saranno ricordi indimenticabili. Partendo da questa considerazione, un giovane nipote ha deciso di stupire sua nonna con una sorpresa inaspettata ma decisamente gradita: portarla al cinema dieci anni dopo l'ultima volta che l'anziana aveva visto un film in sala.

Gerardo (bambino orfano) compie 11 anni e mette da parte 10 euro per la sua festa di compleanno. Tutto il paese gli fa una sorpresa

Nonna a 34 anni, ma sembra una ragazzina: «Mi chiedono ancora la carta d'identità, ho molta più energia delle altre»

Nipote porta la nonna al cinema

Il nipote in questione è Jordi Rodriguez Moreno, influencer e tiktoker spagnolo, che dal suo account TikTok ha condiviso il video dell'emozionante sorpresa alla nonna. La clip inizia con il ragazzo che annuncia alla nonna che andranno al cinema insieme. Una notizia che suscita grande eccitazione nell'anziana che - come spiegano - non andava al cinema da 10 anni e più: «Mio nipote non era qui a portarmi», spiega la nonnina. «Ma adesso sì, quindi ti porterò a vedere un film d'animazione come piace a te», risponde lui.

I commenti

La clip ha riscosso un grande successo con più di 3,5 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, oltre a mezzo milione di like, quasi 40.000 salvati e superando i 5.200 commenti. «Mi sono venute le lacrime agli occhi», «Elemental è un film bellissimo, hai reso tua nonna molto felice», «Vorrei che i nonni fossero eterni», alcuni tra i commenti degli utenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA