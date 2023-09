Pensione a 100 anni, la nonnina ha cominciato a lavorare quando ne aveva 19: «Ecco perché questo mi ha allungato la vita»

di Redazione web

Madeline Paldo è appena andata in pensione a 100 anni. Paldo ha lavorato per oltre 80 anni, dai 18 ai 99 anni, e crede che il lavoro abbia contribuito notevolmente alla sua longevità. «Mi ha tenuta occupata e mi è piaciuto lavorare», dice la donna riguardo ai suoi lunghi anni in attività, e ora non nasconde un certo rammarico: «La pensione non mi piace troppo».

A lavoro per 80 anni

La famiglia di Madeline ha avviato un’attività a Chicago, dove produce insegne elettriche, e lei era la responsabile del lavoro d'ufficio. Interagire con i clienti era la sua parte preferita: «Mi piaceva stare con il pubblico. Mi piaceva stare con le persone», dice Paldo a CNBC Make It.

La vita sociale



Uno studio di Harvard durato 85 anni ha scoperto che le relazioni positive rendono le persone più felici e possono aiutarle a vivere più a lungo. Per questo motivo non sorprende che Paldo ponga una forte enfasi sul significato della famiglia e degli amici. «Molti centenari parlano dell’importanza delle relazioni, delle loro famiglie, delle loro comunità e dei loro amici», afferma la dottoressa Sofiya Milman, professoressa associata di medicina e genetica e direttrice degli studi sulla longevità umana presso l’Institute for Aging Research della Facolttà di Medicina Albert Einstein.

La centenaria Madeline si mantiene ancora socialmente in forma uscendo a cena con i suoi figli e partecipando agli eventi familiari, non rinuncia neanche a partecipare ai matrimoni, come ha fatto all'inizio del mese.

L'alimentazione e lo stile di vita

Sebbene mantenere relazioni sane che ci rendano felici sia un fattore significativo per vivere più a lungo, ci sono altri fattori che probabilmente hanno contribuito alla longevità della signora Paldo. Madeline ha seguito per tutta la vita una dieta prevalentemente a base vegetale e si è mantenuta sempre attiva. «Mi muovo ancora molto bene. Posso salire e scendere le scale. Ho energia, quindi sono in ottima forma per avere 100 anni», dice con orgoglio. Cerca anche di mangiare il più sano possibile, cosa che per lei è iniziata fin dall’infanzia: «Da piccola c’erano sette figli in famiglia, mio ​​padre coltivava un grande orto e quindi vivevamo soprattutto di verdure. Non troppa carne, non potevamo permetterci di comprarla».

