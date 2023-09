Domenica In, Mara Venier commossa: «La pensione è rimandata». Poi lo scoop inaspettato su Red Canzian

Domenica In di Mara Venier è tornata a tenere compagnia ai suoi telespettatori affezionati. Da oggi, infatti, domenica 17 settembre, per tutto l'inverno e oltre, la conduttrice veneta intervisterà i suoi numerosi ospiti che si racconteranno a cuore aperto. Quando ha aperto la trasmissione, il pubblico in studio, che non vedeva l'ora di ritrovarla, si è alzato in piedi applaudendola per almeno due minuti, mentre, in sottofondo, la band suonava il famoso brano di Vasco Rossi "Eh... già".

