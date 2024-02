Dal palco di Sanremo al palazzo di vetro dell'Onu. Dopo aver cantato la sua La rabbia non ti basta al Festival, una canzone che parla di bullismo, bodyshaming, violenza ma soprattutto di rivalsa, e dopo aver portato un monologo sull'emancipazione femminile a Le Iene, BigMama sbarca a New York per prendere parte all'Assemblea Generale dell’Onu e parlare a migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo.