BigMama sta con Lodovica Lazzerini: chi è la fidanzata, tra le autrici del suo brano di Sanremo. «Lei è innamoratissima»

di Dajana Mrruku

BigMama è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Sanremo, con la sua canzone, "La rabbia non ti basta". La cantante ha rilasciato di recente un'intima intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, in cui ha raccontato la sua vita, dopo il dolore e la paura per il tumore e l'arrivo di Lodovica Lazzerini, la sua fidanzata. Un amore puro e vero, quello che lega le due ragazze: «Sono innamoratissima - ha sottolineato la cantante -. Ho una bellissima fidanzata. Adesso viviamo insieme e ci sentiamo già grandi. Lei è la mia prima effettiva ragazza ed ora stiamo proprio bene. Scriviamo anche le canzoni insieme».

Andiamo a scoprire chi è Lodovica Lazzerini.

Lodovica Lazzerini, la fidanzata di BigMama

Lodovica Lazzerini è la fidanzata di BigMama e autrice di molti brani, tra cui anche quello che la cantante ha portato a Sanremo, "La rabbia non mi basta".

Lodovica ha 24 anni ed è una musicista nata a Carrara, ha iniziato a fare musica a 6 anni, dopo aver fatto un sogno, come ha raccontato al Tirreno:«Ho cominciato quando ero davvero molto piccola, circa all’età di 6 anni. Una mattina, dopo aver fatto un sogno, sono andata da mamma e le ho detto: “Mamma, voglio imparare a suonare la chitarra”. Da lì ho iniziato le lezioni e alla seconda già avevo una band. Avevo appena 6 anni: tutti erano completamente entusiasti e razionalmente poco consci, ma la sensazione era bellissima».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 14:42

