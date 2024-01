BigMama: «Violentata a 13 anni e mi hanno tirato pietre addosso per il mio aspetto fisico. Ho pensato al suicidio»

BigMama è una delle artiste in gara nella nuova edizione di Sanremo, in partenza tra meno di 10 giorni. Il countdown scorre sempre più veloce e i cantanti sono sempre più in ansia.

«Ho tanta paura, avere i riflettori puntati addosso è molto bello ma anche molto brutto: ogni passo giusto viene amplificato, ma anche ogni passo sbagliato - ha detto BigMama nella sua recente intervista al Corriere della Sera -. Ho paura di deludere soprattutto me stessa, le mie aspettative. Alle prime prove appena i violini hanno iniziato a suonare ho pianto tutte le lacrime che avevo, perché è stato il momento in cui ho capito che stava succedendo davvero».

Il brano che porterà in gara sul palco dell'Ariston si intitola «La rabbia non ti basta» e dietro a questo testo c'è il mondo di BigMama, fatto di tanto dolore e sofferenza.