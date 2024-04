Gigi D'Agostino torna più forte dopo la malattia: il nuovo singolo Shadows of the night è un omaggio ai 25 anni della sua Another Way

di Redazione Web

Gigi D'Agostino torna a ritmo di musica. Venerdì 5 aprile uscirà il nuovo singolo Shadows of the night realizzato in collaborazione con Virgin/Universal. Il brano si preannuncia essere un altro grande successo per il deejay più famoso d'Italia, che dopo il successo ottenuto all'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo sembrerebbe essere tornato sulla scena della musica internazionale, dopo la lunga assenza dettata dalla malattia.

Per l'uscita della nuova canzone, e per la live dopo la diagnosi del male prevista per il 21 giugno alla Fiera Milano Live, ha dichiarato: «Abbiamo pensato di rielaborare la mia canzone del 1999 Another Way che proprio quest’anno compie 25 anni. Abbiamo mantenuto la sezione strumentale originale creando e ricamando, tutt’intorno, una parte inedita, dando vita a un nuovo punto di vista oltre che un ulteriore punto d’ascolto e di ballo».

Il ritorno dopo tre anni di assenza

Gigi D'Agostino è uno deejey d'Italia più amato anche dalla sfera internazionale della musica dance.

Sui social aveva scritto: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo».

E dopo tre anni di silenzio, Gigi Dag è tornato salendo sul palco della Costa Smeralda durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, riscuotendo un grande successo da parte del pubblico, che non vede l'ora di poter ascoltare i suoi prossimi brani.

