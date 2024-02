Gigi D'Agostino a Sanremo dopo la malattia: «Ho vissuto un enorme trauma. Al Festival mi piacerebbe essere in gara, magari in futuro...»

Gigi D'Agostino sta per tornare sulle scene dopo una pausa durata 4 anni, tra la pandemia e la malatta per cui si è ritirato nella sua casa, per prendersi cura di se stesso e riprendersi. La sua prima apparizione pubblica (e anche televisiva) sarà a bordo della Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo in occasione del Festival. Amadeus è riuscito a convincerlo, anche se il dj torinese non ha ancora ben capito come sia riuscito a rintracciarlo: «Non so come sia andata perché io vivo proprio isolatissimo, in un universo parallelo: non ho le suonerie nel telefono, non rispondo alle chiamate. So solo che mi ha fatto piacere».

In un'intervista al Corriere della Sera, Gigi D'Ag ha parlato del suo ritorno e, per la prima volta, anche del male che lo ha costretto al deambulatore per molto tempo.