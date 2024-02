Sanremo 2024, top 5 della terza serata. Angelina Mango prima davanti a Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre e Mr. Rain

L'ironia di Teresa Mannino, l'appello alla pace di Eros Ramazzotti e quello alla dignità per il lavoro di Stefano Massini nella terza serata del Festival di Sanremo 2024. Alla fine della serata Amadeus illustra la Top 5 dei 15 artisti che si sono esibiti, presentati (come mercoledì sera) dagli altri 15 che si erano già esibiti il giorno precedente: e anche stavolta la classifica non delude e presenta delle sorprese. A guidare il podio allargato, frutto di Televoto e voti delle radio, è Angelina Mango, davanti a Ghali, con Alessandra Amoroso ottima terza. Quarto a sorpresa Il Tre, quinto Mr. Rain.