Amici 23, vince Sarah. Gaia (con Aurora) eliminata in lacrime: «C'è solo una cosa che avrei fatto diversamente». La reazione di Maria

di Ida Di Grazia

Gaia De Martino è l'eliminata del quinto serale di Amici 23. La ballerina, infortunata, è stata sostituita da Aurora Ranvestel che ha esordito proprio nella puntata di sabato 20 aprile. Sarah Toscano può tirare un sospiro di sollievo e rientrare in gioco dopo aver battuto anche al ballottaggio iniziale voluto da Michele Bravi Lil Jolie.

La concorrente napoletana, che fa parte della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, è scoppiata in lacrime e ha ringraziato tutti. A consolarla Maria de Filippi e una bella sorpresa.

Gaia De Martino eliminata

Il ballottaggio finale è avvenuto tra Sarah Toscano e Aurora Ranvestel. La prima canta "Come un pittore" dei Modà, mentre Aurora, che sostituisce Gaia, balla un passo a due con Umberto sulle note di "Red" di Ste. Al termine dell'esibizione vanno tutte in casetta per scoprire l'esito finale.

A questo punto Aurora esce quasi di scena, Gaia De Martino in stampelle raggiunge le due compagne e non trattiene le lacrime. Anche Sarah è in ansia ma molto soddisfatta della sua performance: «La cosa più bella sono state le parole di Lorella, anche il pubblico mi ha supportata tanto. Vorrei credere di più in me stessa. Mi mancherà troppo questo posto».

«Non dipende solo da te te l'ho detto dal primo momento - dice Gaia mentre tra le lacrime consola Aurora - poteva succedere anche a me». «Qual è la cosa che vi dispiace di più lasciare?» chiede loro Maria De Filippi.

Per Gaia: «La casetta in generale, i professionisti, le persone con cui ho legato di più».

Rimorsi e rimpianti

Prima di conoscere il verdetto finale Maria De Filippi si intrattiene parlando con le ragazze: «Se tornaste indietro cosa non rifareste?». «Avere paura di me stessa, ho sempre paura di sbagliare - dice Sarah - ho tanti rimpianti. Avevo paura di sbagliare e ho sbagliato non facendolo e anche qui...allo stesso tempo mi è servito per essere come sono ora. Mi sento cambiata tanto, in tutto, come mi relaziono sugli altri e come sto sul palco. Come canto, come mi atteggio».

«Forse l'unica cosa che avrei voluto fare in maniera più veloce e con meno paura addosso - risponde Gaia - forse vergognarmi un po' di meno di quello che sono, però sento dentro di me un grande cambiamento».

La sorpresa

È il momento del verdetto finale, le due ragazze raggiungono gli altri sulle gradinate. Ad essere eliminata è Gaia. «Vi voglio ringraziare con tutto il cuore - dice la ballerina - non so come ringraziare tutti. Davvero». Arriva poi una bella proposta per lei. Una compagnia portoghese offre a Gaia un contratto di apprendista con la compagnia giovanile Kaizer Ballet con cui si esibirà in tutta Europa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 01:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA