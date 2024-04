Amici 23, Giuseppe Gioffré indeciso come Michele Bravi. Tutto annullato: «Non mi va di sprecare un voto adesso»

di Ida Di Grazia

La prima manche del quinto serale di Amici 23 inizia con una prova annullata. Giuseppe Gioffré, come il collega Michele Bravi, non riesce a scegliere tra la perfomance di Holden e quella di Sara, preferisce non votare, mentre Cristiano Malgioglio e Bravi non hanno dubbi. Essendo la prima prova non incide sull'esito finale e quindi si sceglie di andare avanti.

Prova annullata

La prima manche di Amici 23 vede la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidare quella di Lorella Cuccarini e Manuel Lo. Gli Zerby - Cele schierano Holden, i Cucca - Lo Sofia.

Discorso diverso per i giudici. Malgioglio e Bravi hanno le idee chiare, Gioffré non molto. «Holden canta molto bene, è molto professionale - dice entusiasta Cristiano - quando si ha una timbrica così riconoscibile. Sofia è leggera, la trovo sempre più brava. Voto Sofia».

«Holden ha raccontato un'emozione tanto forte, struggente - di Michele - il mio voto è per te». «Secondo me avete fatto entrambi bene quello che siete stati chiamati a fare - commenta Giuseppe - non mi va di sprecare un voto adesso, io vi trovo pari, davvero, per me è difficile votare, io non voterei».

