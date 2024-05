Rocco Casalino denuncia la truffa da 42mila euro sulla casa: «Pagato per lavori di ristrutturazione mai finiti»

di Redazione web

Un caso di presunta truffa nel settore delle ristrutturazioni immobiliari sta per approdare in tribunale, con al centro l'ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte. Rocco Casalino ha denunciato di essere stato raggirato dalla ditta alla quale si era affidato per i lavori nella nuova casa con affaccio su Piazza del Popolo a Roma, sostenendo che nonostante avesse pagato regolarmente le somme richieste, a distanza di mesi la ditta non avrebbe portato a termine gli interventi.

I bonifici

Casalino ha dettagliato nella sua denuncia di aver effettuato cinque bonifici tra il 15 maggio e il 26 luglio 2023, per un totale di 41 mila euro più IVA, ma senza vedere progressi significativi nei lavori. Nella denuncia, riportata da Corriere e Repubblica, ha scritto: «Ho seguito l'inizio dei lavori poi mi sono allontanato tra luglio e agosto per le vacanze, mantenendomi comunque in contatto direttamente e tramite il direttore dei lavori da me nominato». Al suo ritorno, l'appartamento era ancora un cantiere: «Erano state completate solo le demolizioni ed erano state fatte le cosiddette tracce per gli impianti».

La ristrutturazione mai effettuata

Del caso si è occupato anche "Striscia la notizia", con il sospetto che la situazione di Casalino potrebbe non essere isolata. I titolari della ditta incriminata sono accusati di utilizzare metodi poco chiari: «In pratica, viene detto al cliente che per procedere più spediti con i lavori di ristrutturazione occorre saldare il conto.

Gli imprenditori nullatenenti

Ora, mentre un'altra ditta ha completato i lavori, Casalino è determinato a perseguire la questione legalmente, sperando di recuperare i fondi che sospetta siano stati utilizzati per fini privati dagli imprenditori: «Dagli operai mi fu detto - si legge ancora nella denuncia - che non erano mai stati pagati dall'imprenditore e che anzi ad agosto erano stati chiamati a compiere dei lavori nella sua abitazione». Inoltre, da una visura camerale, sarebbe emerso che i due costruttori non abbiano proprietà intestate, dettaglio che avvalorerebbe l'ipotesi di una truffa architettata in modo da non risultare nelle condizioni di poter restituire la cifra ottenuta indebitamente.

