Amici 23, il serale: Maria De Filippi e il bacio commosso a Enrico Nigiotti. Aurora si famale, cosa succederà a Gaia?

di Ida Di Grazia

Quinto serale per i ragazzi di Amici 23. La scorsa puntata si è conclusa con un verdetto sospeso per l’eliminazione di una delle due cantanti tra Sarah e Lil Jolie, questa sera Michele Bravi svelerà chi tra le due potrà proseguire il suo percorso. Ospite musicale sabato 20 aprile Enrico Nigiotti che commuoverà Maria De Filippi.

Preoccupazione per Aurora Ranvestel, la ballerina sostituta di Gaia, che si è fatta male proprio durante l'esibizione.

Maria De Filippi commossa

Decisive le esibizioni di questa sera che vedono in gara 10 talenti: 6 cantanti: Holden, Petit, Mida, Sarah, Martina, Lil jolie e 4 ballerini: Marisol, Sofia, Dustin e Aurora (che sostituisce Gaia). A giudicare le performance artistiche: Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Il momento comico vede protagonista l’attrice Barbara Foria. Ospite sul palco il cantautore Enrico Nigiotti che si esibisce con il suo nuovo singolo “Occhi grandi” uscito venerdì 19 aprile. Maria De Filippi consegna piuttosto commossa il disco d’oro al cantante per "Cenerentola", che ricordiamo ha mosso i primi passi proprio all'interno della scuola di Amici, abbandonandola in modo teatrale per amore, quello per Elena D'Amario.

Paura per Aurora

Ironia della sorte Aurora Ranvestel, ballerina chiamata da Raimondo Todaro a sostituire Gaia che si è infortunata, si fa male a sua volta ad un piede proprio durante una delle esibizioni.

Certo è che sarebbe davvero un pasticcio se non potesse più ballare. Aurora però ora deve affrontare una sfida più importante, quella del ballottaggio finale. Perché a rischio uscita questa sera sarà una tra Aurora o Sarah. Il verdetto verrà svelato durante la puntata di sabato 20 aprile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 17:55

