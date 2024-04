Amici 23, anticipazioni quinto serale: la decisione di Michele Bravi. Giuseppe Gioffré indeciso. Ecco chi è stato eliminato

di Ida Di Grazia

La quinta puntata del serale di Amici 23 di sabato 20 aprile si apre con una sfida in sospeso a "causa" dell'indecisione di Michele Bravi. Il giudice ha chiesto a ​Lil Jolie e Sarah di esibirsi nuovamente su dei brani scelti da lui. Grazie alla registrazione avvenuta giovedì sera e alle anticipazioni dell'account social AmiciNews siamo in grado di svelarvi l'esito del ballottaggio, chi ha vinto le manche, gli ospiti del serale e l'eliminato. Se non volete spoiler e godervi l'effetto sorpresa vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

Anticipazioni

Lil Jolie canta "Cercami" di Renato Zero mentre "Per un’ora d’amore" dei Matia Bazar. Michele Bravi dà il suo punto a Sarah, mentre Lil Jolié deve abbandonare la scuola.

Rudy Zerbi - Alessandra Celentano vincono tutte e tre le manche e si confermano una squadra davvero invincibile. Nella prima manche battono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nell'esibizione di Holden e Sofia l'indecisione di Giuseppe Gioffrè, che se la sente di scegliere e annulla la sfida. Al ballottaggio va il cantante Mida.

Nella seconda manche vincono contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Martina e Aurora vengono mandate al ballottaggio, ma solo Aurora, che sta sostituendo temporaneamente Gaia, va al ballottaggio finale.

Nella terza manche vengono battuti ancora una volta i Cucca - Lo. A rischiare l’eliminazione è la cantante Sarah.

Verdetto e Ospiti

A questo punto, il ballottaggio finale a tre per decretare l’eliminazione della puntata, si salva subito Mida. A rischio uscita sarà una tra Aurora o Sarah. Il verdetto verrà svelato durante la puntata di sabato 20 aprile.

Ospite musicale Enrico Nigiotti a cui viene consegnato il disco d’oro per Cenerentola, mentre per la parte comica torna ancora una volta Barbara Foria.

