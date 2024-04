Amici 23, Alessandra Celentano insulta Emanuel Lo: «Non voglio la lezioncina dal maestrino». Deve intervenire Maria De Filippi

di Ida Di Grazia

La quarta puntata del serale di Amici 23 parte subito con una bella lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Nel primo guanto di sfida richiesto dal team Cucca - Lo vanno in competizione Sofia e Marisol in cui si chiede alle due ballerine di improvvisare.

Alessandra Celentano accetta il guanto ma non senza contestarlo con veemenza e alza la voce, il compagno di Giorgia non è da meno, inizia uno "scontro verbale", non senza qualche offesa di troppo che richiede l'intervento di Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine.

La lite

«Come primo guanto hai scelto un'improvvisazione, visto che forse è l'unica chance che hai di vincere una sfida» inizia subito in tono polemico Alessandra Celentano, a cui non piace la scelta di questo guanto.

Frase che manda su tutte le furie la maestra che ribatte: «Per mia conoscenza lo dici a tua sorella. Vuoi fare il maestrino, posso stare qui a farmi spiegare cos'è l'improvvisazione?». Le urla aumentano da un lato e dall'altro, entrambi i professori restano sulle proprie posizioni.

L'intervento di Maria De Filippi

A placare gli animi ci pensa Maria De Filippi: «Ci sono due modi per fare improvvisazione. Fare delle cose che conosciamo, movimenti che ci fanno sentire a nostro agio, l'altro è quello di lasciarvi andare, di non pensare, ma di costruire una cosa nuova». Mentre la conduttrice parla la Celentano, in sottofondo, finge di russare.

