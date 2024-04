Amici, Gaia infortunata sostituita da Aurora: scoppia la polemica. Il commento di Mew: «Incredula»

di Redazione Web

Le ultime decisioni prese dalla produzione di Amici 23 non stanno piacendo a tutti. A causa di un infortunio Gaia De Martino non potrà ballare per tre settimane, il suo addio al talent era certo ma poi i suoi docenti hanno torato fuori un asso dalla manica che nessuno si aspettava: «Abbiamo una proposta da farti. Se vuoi per queste tre settimane al tuo posto si esibirà un'altrà ballerina» queste le parole di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro alla loro allieva. Nel caso la nuova allieva venisse eliminata anche Gaia dovrà abbandonare la scuola, ma se Aurora Ranvestel (questa la bellerina scelta in sostituzione) supererà le prove Gaia De Martino potrà rientrare in gara quando starà meglio.

Amici 23, continuano le polemiche sul caso Gaia

Una proposta molto insolita, finora agli allievi costretti a lasciare il talent veniva data la possibilità di rientrare nella scuola l'anno successivo, è successo ad Andreas Muller e Mattia Zenzola. Nel caso di Gaia la produzione ha deciso di percorrere un'altra via. Una decisione questa che però ha fatto molto discutere, dentro e fuori la scuola di Amici.

Le reazioni dei compagni

In casetta, di fronte a Gaia stessa, in molti si sono espressi non favorevoli a questa idea: tra le voci più forti c'è quella di Mida, che ritiene che sia ingiusto far entrare una persona che non ha fatto sette mesi di percorso. In modo molto simile la pensa Dustin, il quale è perplesso sulle potenziali capacità della ragazza, magari più brava della stessa Gaia. Di parere simile è anche Marisol, così come Sofia. In questo discorso si inserisce, implicitamente, anche l'uscita recente di ballerini talentuosissimi. Questo fatto ha naturalmente fatto arrabbiare tantissimo Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La professoressa di canto ha letto una lettera che, in sintesi, rimarca la mancanza di empatia di persone che in questi mesi stanno fortemente giovando del programma, a prescindere dall'esito della gara, con un particolare riferimento alle frasi di Mida.

incredula per la situa sotto molti punti di vista — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) April 11, 2024

Mew interviene su Twitter

E sui social interviene anche Mew, ex allieva della scuola, che su twitter scrive: «Incredula per la situa sotto diversi punti di vista».

tranquilli che per fortuna ho una vita che non è basata su quello che accade ad amici. vi abbraccio — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) April 12, 2024

Aurora al posto di Gaia, chi è la ballerina

Aurora Ranvestel è una ballerina di latino che ha preso parte ad Amici22, ha 20 anni è originaria di Bagheria (Sicilia). Aurora ballerà per la prima volta già nella puntata del Serale di sabato 13 aprile e i fan del programma la conoscono già perché è stata un'allieva dello scorso anno. Curiosamente, anche lei, come Gaia, non ha potuto proseguire la sua corsa nel talent a causa di un infortunio al ginocchio.

Il suo account Instagram (@auro.ranv) è seguito da oltre 9 mila followers ed è stata anche tra le allieve protagoniste del noce moscata-gate, avvenuto nella notte di Capodanno. Tuttavia, non fu per questo che venne eliminata, ma per un problema al ginocchio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA