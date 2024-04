Amici 23 serale, terza puntata: tutti gli spoiler, ecco chi è stato eliminato. In studio Tananai

di Ida Di Grazia

Torna su canale 5 la scuola di Amici 23. Questa sera, sabato 6 aprile, gli allievi del talent di Maria De Filippi, potranno tirare un sospiro di sollievo perchè ci sarà un solo eliminato. Uno spoiler che però ha fatto storcere unn po' gli utenti sui social. Super ospite della terza puntata Tananai.

Amici Serale, le anticipazioni della puntata del 6 aprile: ospiti ed eliminato

Amici 23 serale, terza puntata: tutti gli spoiler. Ecco chi è stato eliminato. In studio Tanani

Anticipazioni

Sono unidici i 11 talenti ancora in gara nella scuola di Amici 23 che si sfideranno nel terzo serale di sabato 6 aprile su canale 5: Marisol, Dustin, Petit, Holden,Mida, Sarah, Lucia, Sofia, Martina, Lil Jolie e Gaia, sono pronti a mettere in campo tutto il loro impegno e il loro talento per portare a casa il punto a favore della propria squadra.

Immancabili schierati in giuria Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Spoiler

Ballottaggio finale: Lucia verso Sofia



UN SOLO ELIMINATO#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 4, 2024

A differenza delle prime due puntate questa sera ci sarà un solo eliminato che scopriremo durante la diretta quando i ragazzi andranno in casetta. Grazie agli spoiler dell'account social Amici News sappiamo che al ballottaggio sono finite le ballerine Sofia e Lucia .

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA