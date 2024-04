Verissimo, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse dopo il litigio ad Amici: «Ecco cosa è successo alla nostra amicizia»

di Cristina Siciliano

A Verissimo Silvia Toffanin durante la puntata di sabato 6 aprile ha ospitato in studio per la prima volta Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, ex allievi di Amici. Molto chiacchierati per la loro amicizia interrotta da un litigio all'interno della scuola, i due durante l'intervista hanno dato qualche informazione in più sul loro percorso e su cosa sia successo nel loro rapporto. «Ci siamo chiariti, in gara c'era quella competizione e dentro la casa non ci guardiamo neanche in faccia. Ho detto quelle cose ma non ero lucido, non ho pensato alle conseguenze. Non sapevo neanche io quello che dicevo. Non avevo nulla contro Nic e non mi riferivo a lui ed ero solo preso dal momento». «Pace fatta», ha concluso Nicholas.



Le parole di Nicholas Borgogni

Nicholas durante il video recap dell'esperienza ad Amici si è commosso. «Ho vissuto dei momenti che non dimenticherò mai ed è stato un viaggio che credo non potrò vivere mai più - ha sottolineato Nicholas Borgogni a Silvia Toffanin -.

Le parole di Giovanni Tesse

Giovanni Tesse ha parlato durante l'intervista del legame con sua sorella Ilaria. «Ho iniziato a ballare quando avevo dieci anni e mia sorella aveva otto anni - ha spiegato il ballerino -. Mia madre mi ha costretto ad andare alla prima lezione di ballo. Mia sorella mi ha spronato tantissimo».

Il ballerino ha aggiunto: «Nel 2019 ho fatto un bruttissimo incidente e mi hanno detto che rischiavo di non vedere più. Mi sono rotto, non fratturato, proprio rotto setto nasale e bulbo oculare. L'incidente è stato davvero brutto. Dopo l'incidente sono cambiato completamente. Dicevano che non avrei dovuto più fare ballo, non avrei più dovuto fare karate, non avrei dovuto fare più niente. Dopo un anno io e Ilaria abbiamo vinto il campionato italiano».

