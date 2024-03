Amici, Ayle a Verissimo dopo l'eliminazione: «Ho sofferto di ansia nel talent»

di Cristina Siciliano

Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato nel suo salotto Mediaset su canale 5, durante la puntata di sabato 30 marzo, Ayle, primo eliminato del serale di Amici. «Ho avuto problemi con l'ansia che mi ha fatto deconcentrare molto nella scuola - ha spiegato Ayle alla conduttrice -. Io non ho mai sofferto di ansia anche perché non ho mai cantato davanti ad un pubblico».



L'esperienza ad Amici

Ayle è stato il primo tra i due eliminati alla prima puntata del serali di Amici di Maria De Filippi. Una sentenza che è stata decisa dai giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

Il cantante ha aggiunto: «Nella prima puntata ho governato l'ansia. Sicuramente ho un po' di rammarico però non sono deluso da me stesso e sono felice di come sono uscito. Io non volevo ammettere che il mio era solo un problema di ansia ma andando via dalla scuola non lo avrei mai risolto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA