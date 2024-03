Amici 23 serale, anticipazioni seconda puntata: ospiti, spoiler eliminato. In studio Ermal Meta e Barbara Foria

Sabato 30 marzo in prima serata su canale5 Maria De Filippi conduce il secondo serale di Amici 23. Sono 13 i ragazzi ancora in gara, dopo l'eliminazione di Ayle e Kumo, usciti sabato scorso. Come sempre essendo una puntata registrata giovedì 28 marzo, siamo in gradi di svelare le anticipazioni e gli spoiler su ospiti, Ermal Meta e Barbara Foria, gara ed eliminazioni.

Amici, le pagelle del serale: bufera Holden (3), Cuccarini icona (8), Malgioglio una certezza (9), Maria De Filippi materna (8)

Amici 23, gli ospiti, gli spoiler e le anticipazioni del secondo serale: in studio Ermal Meta e Barbara Foria

Amici serale, incidente durante l'esibizione: sospesa la registrazione della puntata. Le anticipazioni